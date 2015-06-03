لمحة -الخليج الدولية للخدمات يرتفع رغم خسائر بورصة قطر
0726 جمت -
* خالفت أسهم الخليج الدولية للخدمات الاتجاه النزولي الحاد لبورصة قطر وارتفعت 1.1 بالمئة في معاملات نشطة.
* السهم تراجع 19 بالمئة منذ قالت الشركة في ابريل نيسان إن انخفاض أسعار النفط يضر بنشاط منصات الحفر.
* لكنها قالت أمس الثلاثاء إنها نجحت في تأجير منصة حفر في حين قد تبدأ منصة ثانية العمل أوائل العام المقبل.
* مؤشر الأسهم القطرية تراجع 1.7 بالمئة بعد الاستقالة المفاجئة لسيب بلاتر من رئاسة الفيفا. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
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