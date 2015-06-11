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مساهمو البنك الوطني العماني يقرون إصدار أدوات مالية بقيمة 300 مليون دولار

Thu Jun 11, 2015 6:14am GMT
 
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دبي 11 يونيو حزيران (رويترز) - قال البنك الوطني العماني في بيان للبورصة اليوم الخميس إن مساهميه وافقوا على إصدار أدوات مالية ثابتة من المستوى الأول لرأس المال لجمع ما يصل إلى 300 مليون دولار أو ما يعادلها بالريال العماني.

كما وافق المساهمون على زيادة الحد الأعلى لبرنامج سندات اليورو متوسطة الأجل من 600 مليون دولار إلى 1.5 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة بعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية.

وقال البيان إن برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل قد يشمل إمكانية إصدار أوراق مالية تابعة من المستوى الثاني والتي كان البنك قال في وقت سابق إنها قد تصل إلى 900 مليون دولار.

(إعداد مروة رشاد للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 