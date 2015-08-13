تراجع أرباح عمانتل 15.5% في الربع/2

وبلغ صافي ربح الشركة 26.7 مليون ريال (69.35 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقابل 31.6 مليون قبل عام.

وقالت الشركة في افصاح للبورصة إنها حققت ربحا صافيا 61.3 مليون ريال في النصف الأول من هذا العام انخفاضا من 65.9 مليون في النصف الأول من 2014.