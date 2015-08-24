المتحدة للتمويل ترفض عرض استحواذ من العمانية للخدمات المالية
دبي 24 أغسطس آب (رويترز) - قالت الشركة المتحدة للتمويل العمانية في إشعار لبورصة مسقط اليوم الاثنين إنها رفضت عرض الاستحواذ المقدم من العمانية للخدمات المالية وقررت عدم الاستمرار في صفقة الاستحواذ المحتملة.
وذكرت في إشعارها للبورصة أن مجلس ادارة المتحدة للتمويل اجتمع أمس الاحد لمناقشة العرض المقدم وخلص إلى أن العمانية لخدمات التمويل لم تقدم "عرضا ماليا مقبولا".
وتقدم المتحدة للتمويل خدمات اقراض وتأجير وودائع للشركات.
وفي مايو أيار دعت الشركة المتحدة للتمويل بنك عمان الوطني وبنك نزوة والعمانية للخدمات المالية للمشاركة في مزايدة للاستحواذ على الشركة. لكن البنكين الاخرين قررا لاحقا عدم التقدم بعرض استحواذ لتصبح العمانية صاحبة العرض الوحيد. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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