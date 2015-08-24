مقدمة 1-انهيار محادثات استحواذ العمانية للخدمات المالية على المتحدة للتمويل

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دبي 24 أغسطس آب (رويترز) - أعلنت الشركة المتحدة للتمويل العمانية والعمانية للخدمات المالية اليوم الاثنين أن مساعي الاستحواذ على الشركة الأولى انهارت وأن المفاوضات بين الجانبين لن تستمر.

وقالت الشركة المتحدة للتمويل العمانية في إشعار لبورصة مسقط اليوم إن مجلس ادارتها اجتمع أمس الاحد لمناقشة العرض المقدم من العمانية لخدمات التمويل للاستحواذ عليها وخلص إلى أن الأخيرة لم تقدم "عرضا ماليا مقبولا".

وفي إشعار منفصل للبورصة قالت العمانية للخدمات المالية إنها تقدمت بعرض غير ملزم يخضع للتقييم النافي للجهالة ولكن نظرا لاصرار المتحدة للتمويل "بتقديم عرض تجاري ملزم قبل إجراء أي تقييم، قرر مجلس إدارة الشركة عدم الاستمرار في هذه الصفقة."

وتبلغ القيمة السوقية لأسهم المتحدة للتمويل 113.8 مليون دولار وفقا لبيانات رويترز وتبلغ القيمةالسوقية للعمانية 197.8 مليون دولار.

وتقدم المتحدة للتمويل خدمات اقراض وتأجير وودائع للشركات.

وفي مايو أيار دعت الشركة المتحدة للتمويل بنك عمان الوطني وبنك نزوة والعمانية للخدمات المالية للمشاركة في مزايدة للاستحواذ على الشركة. لكن البنكين الاخرين قررا لاحقا عدم التقدم بعرض استحواذ لتصبح العمانية المشتري الوحيد المحتمل.