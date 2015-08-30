لمحة -سهم موانيء دبي العالمية يرتفع متجاوزا مكاسب السوق وسط آمال بشأن ايران

0714 جمت -

* سهم موانيء دبي العالمية يرتفع 3.8 بالمئة صباح اليوم بعد أن قفز 8.7 بالمئة يوم الخميس.

* السهم يتجاوز أداء السوق منذ الخميس عندما أعلنت الشركة أنها قد تبدأ عمليات في إيران دون الخوض في تفاصيل.

* الشركة من بين بضع شركات مدرجة للنقل والخدمات اللوجستية في الخليج قد تستفيد من رفع العقوبات الدولية على إيران.

* موانيء دبي العالمية أعلنت يوم الخميس نمو صافي ربح النصف الأول 22 بالمئة إلى 405 ملايين دولار بفضل عوامل من بينها مكاسب من عمليات استحواذ. ودار متوسط توقعات محللين حول صافي ربح قدره 400 مليون دولار.