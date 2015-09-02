إعادة-لبنان يريد تحويل بورصة بيروت إلى شركة مساهمة

(لتصحيح خطأ طباعي في الفقرة قبل الأخيرة)

بيروت 2 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال مكتب وزير المالية اللبناني في بيان اليوم الأربعاء إن الوزير طلب من الحكومة الموافقة على خطة لتحويل بورصة بيروت إلى شركة مساهمة كخطوة أولى صوب خصخصتها بحسب بيان من مكتبه.

وأصابت الخصومات الشخصية صناعة القرار في لبنان بالشلل مما يعني أن طلب وزير المالية علي حسن خليل لن يقر سريعا على الأرجح.

وقال البيان إن خليل يسعى إلى تحويل البورصة من كيان حكومي إلى شركة مساهمة. وهذا التحول خطوة أولى معتادة تتخذها البورصات التي تسعى للخصخصة.

وأشار البيان إلى قانون سن عام 2012 ونص على أن يجري التحويل بعد عام من إقراره. وبعد ذلك بعام تطرح أسهم الشركة للمستثمرين.