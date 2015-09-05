فيدمان: العواقب الناتجة عن هبوط سوق الاسهم في الصين ستكون محدودة
انقرة 5 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال ينس فيدمان رئيس البنك المركزي الالماني (بوندسبنك) اليوم السبت ان الاثار المترتبة على هبوط سوق الاسهم في الصين ستكون محدودة نسبيا على كل من بكين وباقي العالم.
ومتحدثا في العاصمة التركية انقرة بعد اجتماع لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزي لمجموعة العشرين قال فيدمان وهو ايضا عضو بالمجلس التنفيذي صانع السياسة بالبنك المركزي الاوروبي "العواقب الاقتصادية المباشرة لانخفاضات اسعار الاسهم في الصين ستكون محدودة نسبيا على الصين نفسها والعالم."
(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)
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