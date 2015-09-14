الأسهم الأوروبية تتراجع والأنظار على اجتماع المركزي الأمريكي

لندن 14 سبتمبر أيلول (رويترز) - أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض اليوم الاثنين مع تنامي قلق المستثمرين قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والذي سيتخذ فيه قرارا إما بالإبقاء على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير عند مستوياتها المتدنية المستمرة منذ سنوات أو البدء في رفعها تدريجيا.

وأظهر مسح لرويترز يوم الجمعة أن أغلبية ضئيلة من المحللين يتوقعون أن يرفع المركزي الأمريكي الفائدة يوم الخميس رغم أن اعتقاد واسع في السوق بأن المخاوف من تقلبات الأسواق العالمية وتباطؤ النمو الاقتصادي ستؤخر تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وتعرضت أسهم شركات التعدين لضغوط بعدما هبطت أسعار المعادن الصناعية بشكل حاد. وانخفض النحاس 1.4 في المئة مع تراجع الأسهم الصينية بعد صدور بيانات أظهرت زيادة أقل من المتوقع في إنتاج المصانع في الصين وهو ما عزز المخاوف بشأن الطلب على المعدن.

وهبط المؤشر ستوكس يوروب 600 لأسهم قطاع الموارد الأساسية 0.8 في المئة متأثرا بهبوط سهم جلينكور 4.4 في المئة وسهم انتوفاجستا 2.5 في المئة.

وأغلق المؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى منخفضا 0.5 في المئة عند 1393.71 نقطة بعدما صعد إلى 1414.99 نقطة أثناء الجلسة.