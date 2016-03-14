بورصة البحرين تستحدث سوقا للصناديق الاستثمارية العقارية

دبي 14 مارس آذار (رويترز) - قالت بورصة البحرين في بيان اليوم الاثنين إنها استحدثت سوقا للصناديق الاستثمارية العقارية.

وقال البيان إنه بموجب هذه الخطة "ستتمكن الجهات الراغبة من إدراج الصناديق الاستثمارية العقارية المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي في هذا السوق كما يمكن تداول هذه الصناديق من قبل المستثمرين في السوق الثانوي."

والصناديق الاستثمارية العقارية شائعة في كثير من الأسواق لكنها جديدة نسبيا على منطقة الشرق الأوسط.

كانت مصادر مطلعة قالت لرويترز في مايو أيار 2015 إن هيئة السوق المالية السعودية تدرس خططا لفرض قواعد منظمة لإدراج الصناديق الاستثمارية العقارية.