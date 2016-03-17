البنك الأهلي القطري ينفي تقارير عن عملية اندماج مع مصرفين
دبي 17 مارس آذار (رويترز) - نفى البنك الأهلي القطري اليوم الخميس أن يكون جزءا من "اندماج وشيك" مع بنكي قطر الدولي والخليجي.
كانت رويترز نقلت عن ثلاثة مصادر مطلعة في وقت سابق اليوم الخميس قولها إن البنوك الثلاثة في مرحلة مبكرة من المفاوضات بشأن عملية اندماج قد تضم أصولا بقيمة تتجاوز 30 مليار دولار.
وقال أحد المصادر إن تلك المفاوضات تركز على كسب تأييد المساهمين الرئيسيين في كل بنك وهو أمر مهم في بلد تنتشر فيه ملكية الدولة في الاقتصاد وغالبا ما يمكن أن تتفوق العوامل السياسية على الاعتبارات الأخرى.
لكن بيانا للبورصة نقل عن الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي صلاح مراد قوله "ننفي بشكل قاطع هذه التكهنات التي لا أساس لها والعارية عن الصحة، وإننا مستمرون بالتركيز على تنفيذ استراتيجيتنا المتفق عليها وعلى خدمة عملائنا." (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
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