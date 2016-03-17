بنك الخليجي القطري ينفي إجراء مفاوضات للاندماج مع مصرفين

دبي 17 مارس آذار (رويترز) - نفى بنك الخليجي اليوم الخميس إجراء مفاوضات بشأن الاندماج مع البنك الأهلي وبنك قطر الدولي.

كانت رويترز نقلت عن ثلاثة مصادر مطلعة في وقت سابق اليوم الخميس قولها إن البنوك الثلاثة في مرحلة مبكرة من المفاوضات بشأن عملية اندماج قد تضم أصولا بقيمة تتجاوز 30 مليار دولار.

وقال أحد المصادر إن تلك المفاوضات تركز على كسب تأييد المساهمين الرئيسيين في كل بنك وهو أمر مهم في بلد تنتشر فيه ملكية الدولة في الاقتصاد وغالبا ما يمكن أن تتفوق العوامل السياسية على الاعتبارات الأخرى.

وقال البنك في بيان عبر البريد الإلكتروني "بالإشارة إلى الخبر الصحفي الذي ورد في بعض وسائل الإعلام عن محادثات جرت بين بنوك محلية من بينها الخليجي حول مشروع اندماج، فإن بنك الخليجي ينفي هذا الخبر نفياً قاطعاً ويؤكد أنه مجرد إشاعة صحفية عارية عن الصحة."

ونفى البنك الأهلي في بيان مقتضب أن يكون جزءا من "اندماج وشيك" مع المصرفين الآخرين. ولم يرد ممثلو البنوك الثلاثة في وقت سابق على اتصالات ورسائل عبر البريد الإلكتروني طلبا للتعليق على الخبر.