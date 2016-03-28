مقدمة 1-ارتفاع صافي ربح البنك المغربي للتجارة الخارجية 1% في 2015

(لإضافة تفاصيل وخلفية)

الرباط 28 مارس آذار (رويترز) - قال البنك المغربي للتجارة الخارجية - بنك إفريقيا إن صافي ربحه ارتفع واحدا في المئة إلى 1.95 مليار درهم (201.76 مليون دولار) في 2015 إذ طغى النمو القوي للأنشطة المصرفية على الرسوم غير المتكررة وارتفاع القروض المتعثرة.

وقال البنك في بيان اليوم الاثنين إن صافي الربح المجمع من النشاط المصرفي ارتفع بنسبة ثلاثة في المئة إلى 11.8 مليار درهم العام الماضي. وذكر البنك دون الخوض في تفاصيل أن الرسوم غير المتكررة كبحت الدخل من النشاط المصرفي.

وانخضت تكلفة المخاطر 19 في المئة إلى 1.4 مليار درهم من 1.8 مليار في 2014.

وواجه البنك المغربي للتجارة الخارجية مثل غيره من البنوك الكبرى في المغرب مخاطر أكبر في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء التي يسجل فيها نموا قويا كما واجه قروضا متعثرة في السوق المحلية بعد سنوات من الاضطراب الاقتصادي عقب الأزمة المالية والربيع العربي.

وارتفع إجمالي القروض المتعثرة إلي 7.3 مليار درهم من 6.9 مليار درهم في نهاية 2014 بحسبب بيانات البنك.

ونزل العائد على السهم إلى 13 في المئة في 2015 من 13.7 في المئة في 2014. وقفز إجمالي الأصول 13 بالمئة إلى 279.42 مليار درهم.

وذكر البنك أن فروعه في أفريقيا جنوب الصحراء وهي بنك أفريقيا وبنك الكونجو و بنك التنمية في مالي ساهمت بنسبة 30 في المئة من أرباحه.

وفي 2013 أضحى البنك أول مؤسسة مالية خاصة في شمال أفريقيا تطرح سندات في أسواق المال العالمية.

ويستعد البنك المغربي للتجارة الخارجية وغيره من المصارف المغربية لتدشين فروع إسلامية بعد أن أعطت السلطات الضوء الأخضر لتأسيس البنوك الإسلامية وإصدار الصكوك.