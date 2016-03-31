مقدمة 1-تعليق تداول سهم أليانس العقارية بالمغرب بعد تأجيل إعلان نتائجها

(لإضافة تعليقات مدير عام الشركة)

من عزيز اليعقوبي

الرباط 31 مارس آذار (رويترز) - علقت الهيئة المغربية لسوق الرساميل المنظمة للبورصة المغربية التداول على سهم مجموعة أليانس للتطوير العقارية اليوم الخميس بعدما أجلت الشركة إعلان نتائج أعمالها السنوية قائلة إنها تريد مزيدا من الوقت لإتمام خطة لإعادة هيكلة الديون.

وهوت أسهم أليانس أكثر من 65 بالمئة خلال الاثني عشر شهرا الماضية في بورصة الدار البيضاء وأصدرت الشركة تحذيرا بشأن الأرباح في وقت سابق من الشهر الحالي قائلة إنها ستتكبد خسائر في 2015 أكبر مما كان متوقعا في السابق.

وتلزم قواعد البورصة الشركات بإعلان نتائج الأعمال السنوية بحلول 31 من مارس اذار.

وقال أحمد عمور مدير عام الشركة في اتصال هاتفي مع رويترز "طلبنا من الجهة التنظيمية تأجيل موعد إعلان نتائجنا إلى أن نكمل خطتنا لإعادة الهيكلة."

وقال مصدر في الهيئة المغربية لسوق الرساميل إن تداول أسهم الشركة علق اليوم الخميس.

وقال عمور إن الشركة تعتزم إعلان النتائج وخطة العمل في العاشر من مايو ايار لإعطاء المستثمرين مزيدا من الوضوح بشأن التوقعات للشركة.