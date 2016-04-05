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بنك مسقط العماني يحصل على الموافقة لافتتاح مكتب تمثيلي في إيران

Tue Apr 5, 2016 6:23am GMT
 
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دبي 5 أبريل نيسان (رويترز) - قال بنك مسقط أكبر مصرف في سلطنة عمان انه حصل على كافة الموافقات التنظيمية لافتتاح مكتب تمثيلي في إيران.

وقال البنك في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء "يعمل البنك حاليا على إكمال إجراءات تسجيل المكتب المذكور حيث من المتوقع أن يتم افتتاحه في وقت لاحق من العام الحالي 2016."

ويبدو أن البنك سيكون من أوائل الشركات الاجنبية التي ستعود للعمل في إيران بعد رفع العقوبات الدولية عنها في يناير كانون الثاني.

وتحجم الكثير من البنوك الدولية عن التعامل مع العملاء الإيرانيين خوفا من العوائق الكثيرة التي لا تزال تفرضها الولايات المتحدة على البلاد.

(إعداد مروة رشاد للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 