البنك الأردني الكويتي يوصي بتوزيع 0.2 دينار للسهم عن 2015

عمان 6 أبريل نيسان (رويترز) - قال البنك الأردني الكويتي أحد أكبر المصارف في الأردن اليوم الأربعاء إن مجلس إدارته أوصى بتوزيع أرباح نقدية بواقع 0.2 دينار (0.28 دولار) للسهم عن عام 2015.

أضاف البنك الذي يملك بنك برقان الكويتي حصة الأغلبية فيه في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للبورصة أن موعد اجتماع الهيئة العامة للمساهمين سيكون في الخامس والعشرين من هذا الشهر.

وتراجع صافي ربح الأردني الكويتي العام الماضي 15.7 بالمئة إلى 39.4 مليون دينار مقارنة مع العام السابق.