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قطر الوطني: حصلنا على موافقة لاتمام صفقة شراء فاينانس بنك التركي

Sun Apr 10, 2016 8:10am GMT
 
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دبي 10 أبريل نيسان (رويترز) - قال بنك قطر الوطني (QNB) أكبر بنك في منطقة الخليج اليوم الأحد أنه حصل على الموافقات المطلوبة من بنك قطر المركزي ووكالة التنظيم والإشراف الرقابي على الأعمال المصرفية في الجمهورية التركية لإتمام عملية الاستحواذ على فاينانس بنك التركي.

وفي ديسمر كانون الأول وافق بنك قطر الوطني على شراء فاينانس بنك من بنك اليونان الوطني مقابل 2.7 مليار يورو (3.08 مليار دولار).

وقال بنك قطر الوطني في بيان للبورصة اليوم "سيتم تحويل الأسهم إلى مجموعة‭QNB ‬ بعد الحصول على كافة الموافقات الرقابية المتبقية وسيقوم QNB بالإعلان عنها عند استكمالها." (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 