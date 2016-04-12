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إزدان القطرية تحصل على موافقة المساهمين لجمع ملياري دولار من إصدار صكوك

Tue Apr 12, 2016 7:01am GMT
 
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دبي 12 أبريل نيسان (رويترز) - قالت شركة إزدان القابضة القطرية المتخصصة في التطوير العقاري اليوم الثلاثاء إنها حصلت على موافقة المساهمين لجمع ملياري دولار من خلال إصدار صكوك.

وقالت الشركة التي تأسست على يد أعضاء من أسرة آل ثاني الحاكمة في بيان للبورصة إن الإصدار قد يكون بالدولار أو عملات أخرى وإن الطرح قد يتم من خلال إصدار واحد أو سلسلة من الإصدارات.

ولم تسهب الشركة في الحديث عن مدة الإصدار أو إطاره الزمني.

وفي أكتوبر تشرين الأول جرى الإعلان عن أن الشركة جمعت 500 مليون دولار من خلال قرض متوافق مع الشريعة الإسلامية مدته خمس سنوات.

(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 