صافي ربح مصرف قطر الإسلامي يفوق التوقعات ويقفز 23% في الربع/1

دبي 13 أبريل نيسان (رويترز) - تخطى مصرف قطر الإسلامي متوسط توقعات المحللين إذ أعلن قفزة بنسبة 23 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من هذا العام وفقا لبيان نشر اليوم الأربعاء.

وذكر البيان أن أكبر مصرف إسلامي في قطر من حيث الأصول حقق صافي ربح بلغ 492.4 مليون ريال (135.2 مليون دولار) في تلك الفترة مقابل 400.4 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغ متوسط توقعات ثلاثة محللين استطلعت رويترز آراءهم صافي ربح فصلي للبنك قدره 477.7 مليون ريال.

ومن العوامل التي ساعدت على زيادة الربح تحقيق قفزة في الدخل الذي تحقق من أنشطة التمويل والاستثمار والذي ارتفع إلى 1.11 مليار ريال مقابل 817 مليون ريال في الفترة ذاتها من 2015.

وزاد إجمالي حجم الإقراض 40 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 91.1 مليار ريال في 31 مارس آذار.

وارتفع حجم الودائع 26 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 89.4 مليار ريال.