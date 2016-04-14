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صافي ربح أريد عمان يقفز 17.8% في الربع‭/‬1

Thu Apr 14, 2016 5:54am GMT
 
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دبي 14 أبريل نيسان (رويترز) - أعلنت شركة أريد عمان ثاني أكبر مشغل للهاتف المحمول في السلطنة اليوم الخميس نمو صافي ربح الربع الأول بنسبة 17.8 بالمئة لتسجل سابع زيادة في الأرباح الفصلية في تسعة فصول.

وقالت الشركة -التي تمتلك أريد قطر غالبية أسهمها في بيان للبورصة إن صافي الربح بلغ 12.6 مليون ريال (32.73 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس اذار مقارنة مع 10.7 مليون ريال قبل عام.

وتوقعت الخليجية بادر أن تسجل الشركة ارباحا بقيمة 10.9 مليون ريال في الربع الأول.

وحققت أريد عمان التي أنهت احتكار الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) للسوق في 2005 نموا في الأرباح الفصلية خلال ستة فصول من الفصول الثمانية المنصرمة.

وبلغت إيرادات الربع الأول 66.1 مليون ريال مقارنة مع 59.3 مليون قبل عام

(الدولار = 0.3850 ريال عماني)

(إعداد مروة رشاد للنشرة العربية)
 