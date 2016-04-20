نمو طفيف لأرباح الكهرباء والماء القطرية في الربع/1

دبي 20 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة الكهرباء والماء القطرية اليوم الأربعاء نمو صافي ربح الشركة 0.3 بالمئة في الربع الأول من العام.

وقالت شركة المرافق المحتكرة للسوق في بيان إلى بورصة الدوحة إنها حققت أرباحا قدرها 347 مليون ريال (95.31 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس آذار مقارنة مع 346 مليون ريال قبل عام.

وكانت هيرميس توقعت وصول الأرباح الفصلية للكهرباء والماء القطرية إلى 354.95 مليون ريال بينما توقعت كيو.إن.بي للخدمات المالية أرباحا قدرها 356.34 مليون ريال.