صافي ربح الملاحة القطرية يتراجع 4% في الربع/1

دبي 24 أبريل نيسان (رويترز) - سجلت شركة الملاحة القطرية (ملاحة) اليوم الأحد تراجعا نسبته 3.6 بالمئة في صافي أرباح الربع الأول من 2016.

وقالت الشركة في بيان إن صافي الربح بلغ 352 مليون ريال (96.7مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس اذار انخفاضا من 365 مليون ريال قبل عام.

ولم تذكر الشركة في البيان السبب وراء نزول الأرباح الفصلية.

وتوقع محلل أن تسجل الشركة أرباحا صافية بقيمة 369.21 مليون ريال في الربع الأول.

(الدولار = 3.6412 ريال قطري)