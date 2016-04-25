صافي ربح البنك التجاري القطري يهبط 36.3% في الربع/1 مخالفا التوقعات

دبي 25 أبريل نيسان (رويترز) - سجل البنك التجاري القطري ثالث أكبر مصرف في البلاد من حيث الأصول هبوطا بنسبة 36.3 بالمئة في صافي الربح العائد للمساهمين بما يقل عن توقعات المحللين.

وقال البنك في بيان إنه حقق صافي ربح عائد للمساهمين بلغ 288.1 مليون ريال (79.1 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار. يقابل هذا ربح بلغ 452.4 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وكان متوسط التوقعات في مسح شمل ثلاثة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن يحقق البنك التجاري القطري صافي ربح 368.8 مليون ريال في الربع الأول.

وحقق البنك ربحا صافيا قدره 274.2 مليون ريال في الربع الأول بانخفاض 40.7 بالمئة عن حجم الربح الذي جرى تسجيله في الفترة ذاتها قبل عام والذي بلغ 62.5 مليون ريال.

وتأثر البنك التجاري القطري الذي يمتلك ألترناتيف بنك إيه.إس. (ايه بنك) في تركيا وحصصا في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان بقفزة بلغت 52 بالمئة في صافي مخصصات القروض والسلفيات والتي زادت إلى 259.1 مليون ريال.

وهبط صافي الدخل المحقق من غير الفوائد 6.6 بالمئة خلال الفترة المذكورة إلى 304.9 مليون ريال بسبب انخفاض الدخل المحقق من الرسوم والعمولات والصرف الأجنبي.

وتقلص صافي دخل الفائدة 0.2 بالمئة على أساس سنوي إلى 624.3 مليون ريال.

وبلغ حجم القروض والسلفيات 75.5 مليار ريال في نهاية مارس آذار بزيادة خمسة بالمئة عن الفترة ذاتها من 2015.