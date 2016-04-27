لمحة-أسهم بنك الخليج الأول ترتفع في تعاملات كثيفة مع عملية إدراج جديدة

0654 جمت -

* أسهم بنك الخليج الأول ترتفع ثلاثة بالمئة إلى 15.45 ريال للسهم في أكبر تعاملات في سوق قطر.

* البنك يدرج أسهمه اليوم الأربعاء في ثاني عملية إدراج في بورصة قطر منذ 2010.

* بنك الاستثمار المتوافق مع الشريعة الإسلامية والذي يركز على إدارة الأصول والثروات والاستثمار المباشر لن يجمع أموالا جديدة من عملية الإدراج.