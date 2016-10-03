بورصة قطر تدخل التداول بالهامش هذا الأسبوع

الدوحة 3 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لبورصة قطر راشد بن علي المنصوري اليوم الإثنين إن البورصة ستدخل التداول بالهامش هذا الأسبوع في إطار سعيها لتعزيز السيولة في السوق.

وسيتم السماح لشركة المجموعة للأوراق المالية وهي إحدى شركات الوساطة العاملة في السوق بمزاولة نشاط التداول بالهامش اعتبارا من يوم الخميس.

وقال المنصوري في بيان "تنفيذ هذه المبادرة إنما يهدف إلى تعزيز السيولة في السوق وتوفير قنوات تمويلية جديدة لشراء الأسهم الأمر الذي من شأنه أن يجذب المزيد من المستثمرين الراغبين بشراء الأسهم بمبالغ أكبر من محافظهم المالية."

ويساهم التداول بالهامش والذي يتضمن اقتراض المستثمرين أموالا من الوسيط لشراء الأسهم في زيادة حجم رهاناتهم وتم السماح بمزاولة هذا النشاط في دولة الإمارات العربية المتحدة في 2012 وفي سلطنة عمان في 2014.

لكن دول الخليج لا تزال حذرة في إدخال مثل تلك الخدمات نظرا لما تتضمنه من مخاطر على المستثمرين الأفراد - الذين يهيمنون على التداول في المنطقة - والذين ربما يواجهون صعوبات في تغطية مراكز حينما يتحول اتجاه السوق ضدهم.