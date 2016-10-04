مصحح-البنك الأهلي القطري يحصل على تمويل مشترك بقيمة 195 مليون دولار

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دبي 4 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال البنك الأهلي القطري اليوم الثلاثاء إنه حصل على تمويل مصرفي مشترك من ثمانية بنوك بقيمة 195 مليون دولار لأجل ثلاث سنوات.

وقال البنك في بيان للبورصة إن المرتبين الأساسيين للقرض ومسؤولي الاكتتاب ضموا كل من المؤسسة العربية المصرفية وبنك باركليز وكومرتس بنك لوكسمبورج وبنك الخليج الأول وبنك اتش.اس.بي.سي وبنك ميزوهو ليمتد وبنك ستاندرد تشارترد بينما شارك بنك الاتحاد الوطني كمنظم رئيسي.

وبحسب البيان سيستخدم القرض لأغراض التمويل العامة للبنك.

ولم يفصح البنك في البيان عن تفاصيل عملية التسعير.