بنك الخير البحريني يحصل على موافقة لبيع حصة في بنك برج الباكستاني

دبي 14 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال بنك الخير ومقره البحرين اليوم الأربعاء إنه تلقى موافقة من البنك المركزي الباكستاني لبيع حصته في بنك برج الباكستاني إلى وحدة تابعة لمجموعة البركة المصرفية البحرينية.