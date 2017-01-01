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بورصة عمان تنخفض بفعل أسهم شركات الاتصالات

Sun Jan 1, 2017 9:04am GMT
 
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دبي أول يناير كانون الثاني (رويترز) - انخفضت الأسهم في البورصة العمانية اليوم الأحد وهوى سهم الشركة العمانية للاتصالات أربعة بالمئة وأريد 6.7 بالمئة.

كانت الهيئة العامة لسوق المال العمانية قالت في بيان أرسل إلى البورصة يوم الخميس إن شركات الاتصالات في السلطنة ستدفع رسوما إلى الحكومة نسبتها 12 بالمئة من الإيرادات في العام القادم ارتفاعا من سبعة بالمئة.

وبقية الأسواق في منطقة الخليج عدا السعودية مغلقة وكذلك البورصة المصرية بمناسبة العام الميلادي الجديد. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 