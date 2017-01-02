استثمار القابضة القطرية تنوي إدراج أسهم في طرح بقيمة 138 مليون دولار

الدوحة 2 يناير كانون الثاني (رويترز) - تنوي مجموعة استثمار القابضة القطرية المتخصصة في الإنشاءات تنفيذ طرح عام أولي لأسهمها الأسبوع القادم بما يعطي دفعة لسوق الأسهم القطرية التي شهدت عمليتي إدراج فقط منذ 2010.

وقالت الشركة في بيان إنها ستطرح 49.8 مليون سهم أو 60 بالمئة من رأسمالها بسعر 10.1 ريال للسهم وهو ما يصل بقيمة المعروض إلى نحو 503 ملايين ريال (138 مليون دولار).

وقالت مجموعة استثمار القابضة -التي تقدم خدمات في قطاعات التعهيد والشحن والعقارات والتعليم بحسب موقعها على الإنترنت- إنها ستكون أول شركة عائلية في قطر تدرج أسهمها في البورصة من خلال طرح عام أولي.

وستُطرح الأسهم من خلال البنك التجاري القطري خلال الفترة من الثامن إلى الثاني والعشرين من يناير كانون الثاني للمواطنين والشركات.

وبينما طورت الشركات الحكومية قطاع الطاقة في قطر ودول أخرى بمنطقة الخليج بنت الأنشطة العائلية جزءا كبيرا مما تبقى من الاقتصاد بالمنطقة. وتحقق تلك الشركات أكثر من 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في مجلس التعاون الخليجي الذي يضم ستة بلدان بحسب تقديرات بي.دبليو.سي للاستشارات.

وتمانع العائلات عادة في طرح شركاتها للاكتتاب العام خشية فقدان السيطرة وبسبب المخاوف بشأن كيفية تقييم أسواق الخليج التي تفتقر إلى السيولة لأسهم تلك الشركات.

لكن الضغوط من أجل الطرح تتزايد وتريد الجهات التنظيمية إدراج الشركات العائلية من أجل أعطاء عمق للأسواق كما أن الإدراج من الممكن أن يساعد الشركات على التأقلم مع زيادة المنافسة وتحدي جمع الأموال في حقبة أسعار النفط المتدنية.

وقال غانم الهديفي رئيس مجلس إدارة مجموعة استثمار القابضة إن الطرح العام الأولي فرصة للأنشطة المملوكة لعائلات لتحسين إدارة رأس المال وتوسيع قاعدة المساهمين.