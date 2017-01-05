ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي في مصر إلى 24.265 مليار دولار بنهاية ديسمبر

القاهرة 5 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال البنك المركزي اليوم الخميس إن احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفع إلى 24.265 مليار دولار في نهاية ديسمبر كانون الأول من 23.058 مليار دولار في نهاية نوفمبر تشرين الثاني.

وتعني أحدث الأرقام أن الاحتياطي النقدي ارتفع بمقدار 1.207 مليار دولار في ديسمبر كانون الأول.

كانت مصر فاجأت الأسواق في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني عندما تخلت عن ربط الجنيه بالدولار الأمريكي في إجراء يهدف لجذب تدفقات رأسمالية والقضاء على السوق السوداء.

وقال مصرفيون ومستوردون لرويترز إن البنوك وفرت بالفعل كافة متطلبات مستوردي السلع الأساسية وغير الأساسية خلال الشهر الماضي.

وكانت مصر تمتلك نحو 36 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي قبل انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. وكان ذلك إيذانا بفترة من الاضطراب السياسي التي أبعدت السائحين والمستثمرين الأجانب.