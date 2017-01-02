ملخص-أسهم منطقة اليورو تستهل 2017 بالصعود لأعلى مستويات في نحو عام

1038 جمت - * أسهم منطقة اليورو تسجل أعلى مستوى في أكثر من عام. * مؤشر داكس الألماني يسجل أعلى مستوى منذ أغسطس آب والمؤشران الإيطالي والفرنسي عند أعلى مستويات في عدة أشهر. * المؤشر الإيطالي يسجل أداء فائقا بدعم من القطاع المصرفي. * أحجام التداول من المتوقع أن تكون منخفضة مع إغلاق عدة أسواق. * أسواق المملكة المتحدة وأيرلندا سويسرا مغلقة بمناسبة عطلة العام الجديد. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير هالة قنديل)