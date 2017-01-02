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ملخص-أسهم منطقة اليورو تستهل 2017 بالصعود لأعلى مستويات في نحو عام

Mon Jan 2, 2017 10:56am GMT
 
[-] نص [+] 

1038 جمت - 
    * أسهم منطقة اليورو تسجل أعلى مستوى في أكثر من عام.
    * مؤشر داكس الألماني يسجل أعلى مستوى منذ أغسطس آب والمؤشران
الإيطالي والفرنسي عند أعلى مستويات في عدة أشهر.
    * المؤشر الإيطالي يسجل أداء فائقا بدعم من القطاع المصرفي.
    * أحجام التداول من المتوقع أن تكون منخفضة مع إغلاق عدة
أسواق.
    * أسواق المملكة المتحدة وأيرلندا سويسرا مغلقة بمناسبة عطلة
العام الجديد. 


 (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير هالة قنديل)
 