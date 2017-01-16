لمحة -تراجع سهم بنك قطر الوطني بعد نتائج دون التوقعات في الربع/4
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* انخفاض أسهم بنك قطر الوطني أكبر بنوك الخليج 1.8 في المئة إلى 163 ريالا.
* أعلن البنك نمو صافي ربح الربع الأخير إلى 2.75 مليار ريال (755 مليون دولار) بينما توقعت المجموعة المالية هيرميس أرباحا 2.99 مليار ريال وتوقع سيكو البحرين 3.44 مليار ريال.
* أوصت أرقام كابيتال بالاحتفاظ بالسهم وحددت السعر المستهدف عند 163 ريالا.
* نزل مؤشر بورصة قطر 0.3 في المئة. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير)
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