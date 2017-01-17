Tue 24 Jan 2017 | 13:43 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

لمحة-سهم مصرف الريان القطري يقفز بعد زيادة توزيعات الأرباح

Tue Jan 17, 2017 7:15am GMT
 
[-] نص [+] 

0651 جمت - 
    * أسهم مصرف الريان القطري ترتفع 3.1 بالمئة إلى 40.10 ريال
للسهم.
    * المصرف سجل انخفاضا بنسبة ثمانية بالمئة في صافي ربح الربع
الأخير من عام 2016 إلى 515 مليون ريال (141.5 مليون دولار).
    * المجموعة المالية هيرميس كانت قد توقعت أن تبلغ أرباح البنك
478.4 مليون ريال في حين توقعت كيو.إن.بي للخدمات المالية أن تبلغ
549.7 مليون ريال.
    * أعلن البنك الشهر الماضي مباحثات مبدئية للاندماج مع بنكين
قطريين آخرين.
    * مجلس إدارة مصرف الريان يوصي بتوزيع ريالين للسهم عن أرباح
2016 مقارنة مع 1.75 ريال للسهم في 2015.
    * الأسهم عند أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2015.
    * المؤشر القطري يرتفع 0.2 بالمئة.


 (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 
 