لمحة-سهم مصرف الريان القطري يقفز بعد زيادة توزيعات الأرباح

0651 جمت - * أسهم مصرف الريان القطري ترتفع 3.1 بالمئة إلى 40.10 ريال للسهم. * المصرف سجل انخفاضا بنسبة ثمانية بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من عام 2016 إلى 515 مليون ريال (141.5 مليون دولار). * المجموعة المالية هيرميس كانت قد توقعت أن تبلغ أرباح البنك 478.4 مليون ريال في حين توقعت كيو.إن.بي للخدمات المالية أن تبلغ 549.7 مليون ريال. * أعلن البنك الشهر الماضي مباحثات مبدئية للاندماج مع بنكين قطريين آخرين. * مجلس إدارة مصرف الريان يوصي بتوزيع ريالين للسهم عن أرباح 2016 مقارنة مع 1.75 ريال للسهم في 2015. * الأسهم عند أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2015. * المؤشر القطري يرتفع 0.2 بالمئة. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)