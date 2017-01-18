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مصحح-بنك قطر الوطني يخطط لزيادة رأسمال أسهمه بتوزيع أسهم منحة

Wed Jan 18, 2017 10:31am GMT
 
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(لتصحيح بيانات رأسمال البنك في الفقرة الثانية)

دبي 18 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال بنك قطر الوطني أكبر مصرف في الخليج في بيان اليوم الأربعاء إنه يخطط لزيادة رأسمال أسهمه من خلال توزيع أسهم منحة بنسبة عشرة بالمئة من رأس المال الحالي.

ويصل رأسمال البنك الحالي إلى 8.40 مليار ريال (2.3 مليار دولار) وبعد الزيادة المقررة بنسبة عشرة بالمئة سيرتفع إلى 9.24 مليار ريال.

ولم يحدد البيان ما إذا كانت زيادة رأس المال ستخضع للمناقشة أو ستتم الموافقة عليها خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في الخامس من فبراير شباط.

(الدولار = 3.6408 ريال قطري)

(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 
 