مقدمة 1-فودافون قطر تقلص خسائرها في الربع‭/‬3 مع ارتفاع الإيرادات

(لإضافة البيانات الرسمية للربع/3)

دبي 31 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلنت فودافون قطر التابعة لمجموعة فودافون اليوم الثلاثاء تقلص خسائرها في الربع الثالث.

وقالت الشركة في بيان إن صافي خسائرها بلغ 31 مليون ريال (8.3 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول. ويقارن ذلك مع خسائر بقيمة 72 مليون ريال قبل عام.

ولم تسجل فودافون قطر -التي تبدأ سنتها المالية مطلع أبريل نيسان- أي أرباح صافية منذ أن أنهت احتكار شركة أريد القطرية لسوق الاتصالات المحلية في 2009 مع سعي الأخيرة بقوة لتعزيز إيراداتها.

وأوقفت فودافون سلسلة من النتائج المخيبة للآمال بتقليص خسائرها في الربع الثاني. وكانت الشركة خفضت عدد موظفيها بواقع عشرة بالمئة في مايو أيار وشمل ذلك تقليصا دائما لبعض الوظائف وإعادة تخصيص وظائف أخرى بهدف دعم إيرادات الهاتف المحمول.

وبلغ إجمالي إيرادات الشركة 541 مليون ريال خلال الربع ارتفاعا من 537 مليونا خلال الفترة ذاتها قبل عام.

ووصل عدد عملاء الشركة إلى 1.47 مليون مشترك خلال الربع انخفاضا من 1.50 مليون في الفترة ذاتها قبل عام.

وبحسب بيان للبورصة بلغ صافي خسائر الشركة في تسعة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول 195 مليون ريال مقارنة مع 286 مليونا قبل عام.

(الدولار = 3.7492 ريال قطري)