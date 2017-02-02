مسؤول: مصر اتفقت مع سلطنة عمان وروسيا وفرنسا على استيراد 43-45 شحنة غاز مسال

القاهرة 2 فبراير شباط (رويترز) - قال محمد المصري رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) اليوم الخميس إن بلاده اتفقت مع سلطنة عمان وروسيا وفرنسا على استيراد ما بين 43 و45 شحنة من الغاز الطبيعي المسال اعتبارا من مارس آذار وحتى نهاية 2017.

ومصر من كبار مستوردي السلع الأولية بما فيها القمح ووقود الديزل وساهمت في تعافي أسواق الغاز العالمية العام الماضي بعد أن أضحت مستهلكا جديدا للغاز المسال هو الأسرع نموا.

وقال المصري في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر نفطي في القاهرة "الاتفاق مع الدول الثلاث ينص على فترة سماح في السداد ستة أشهر."

وكانت مصر مصدرا للغاز المسال وتحولت إلى مستورد صاف للغاز مع هبوط الأسعار العالمية في السوق الفورية.

لكن المصري قال اليوم إن بلاده "ستصبح دولة مصدرة للغاز عام 2019 بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي."