مقدمة 1-النفط يتماسك بالقرب من 57 دولارا للبرميل

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لندن 6 فبراير شباط (رويترز) - تماسك النفط بالقرب من 57 دولارا للبرميل اليوم الاثنين إذ حدت وفرة المخزونات وبوادر على أن ارتفاع الأسعار سينعش الإنتاج الأمريكي من تأثير تنامي التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن شركات الطاقة الأمريكية أضافت منصات حفر للتنقيب عن النفط للأسبوع الثالث عشر خلال 14 أسبوعا. وعلى الرغم من تخفيضات إنتاج أوبك، زادت مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 1000 بتوقيت جرينتش جرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت بسعر 56.75 دولار للبرميل بانخفاض ستة سنتات حيث كان التداول في نطاق ضيق لا يتجاوز 46 سنتا. وصعد الخام الأمريكي إلى 53.87 دولار بزيادة أربعة سنتات.