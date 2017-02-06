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مجلس إدارة بنك الإسكان الأردني يوصي بزيادة رأس مال البنك

Mon Feb 6, 2017 12:00pm GMT
 
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عمان 6 فبراير شباط (رويترز) - قال بنك الإسكان للتجارة والتمويل الإرني اليوم الإثنين إن مجلس إدارته أوصى الهيئة العامة برفع رأسمال البنك بنسبة 25 بالمئة أو ما مقداره 63 مليون دينار (88.8 مليون دولار) عن طريق توزيع أسهم مجانية على المساهمين.

وبين البنك في إفصاح له على موقع البورصة أن رأسماله سيرتفع من 252 مليون دينار إلى 315 مليون دينار.

ودعا البنك في الإفصاح إلى اجتماع الهيئة العامة للمساهمين يوم الأحد 28 من ابريل نيسان.

وارتفع صافي ربح بنك الإسكان في 2016 الماضي خمسة بالمئة إلى 131 مليون دينار مقارنة مع العام السابق.

(الدولار = 0.709 دينار) (تغطية صحفية هبة العيساوي - تحرير نادية الجويلي)
 