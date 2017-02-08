لمحة -سهم بروة القطرية يقفز بدعم أرباح الربع/4 وارتفاع التوزيعات
8 فبراير شباط (رويترز) -
* سهم بروة العقارية القطرية يصعد خمسة بالمئة إلى 37.55 ريال.
* الشركة تحولت لتحقيق أرباح صافية في الربع الأخير من 2016 بلغت 108 ملايين ريال (29.7 مليون دولار) مقابل خسارة 518 مليون ريال قبل عام.
* مجلس الإدارة أوصى بتوزيع أرباح نقدية 2.5 ريال للسهم عن 2016 ارتفاعا من 2.2 ريال اقترحها لعام 2015.
* السهم يرتفع فوق مستوى مقاومة فنية عند ذروة يناير كانون الثاني البالغة 37.20 ريال ومستوى المقاومة التالي عند ذروة أغسطس آب البالغة 38.45 ريال.
* مؤشر البورصة القطرية يرتفع 0.1 بالمئة. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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