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لمحة -هبوط سهم الخليج للملاحة بعد خسارة مفاجئة في الربع/4

Sun Feb 26, 2017 7:51am GMT
 
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0714 جمت -

* سهم شركة الخليج للملاحة القطرية يهبط 5.5 في المئة إلى 87 ريالا.

* الشركة منيت بخسارة مفاجئة في الربع الأخير وتكبدت خسائر صافية 47.7 مليون ريال (13.1 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول. كيو.ان.بي للخدمات المالية توقعت أن تحقق الخليج للملاحة أرباحا 142.4 مليون ريال.

* مجلس الإدارة أوصى بتوزيعات نقدية 3.5 ريال للسهم عن عام 2016 انخفاضا من خمسة ريالات في 2015.

* السهم يحظى بدعم فني قوي عند 85 ريالا (وهو أدنى مستوى في نوفمبر تشرين الثاني).

* بورصة قطر تتراجع 0.3 في المئة. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 