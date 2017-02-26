لمحة -هبوط سهم الخليج للملاحة بعد خسارة مفاجئة في الربع/4

* الشركة منيت بخسارة مفاجئة في الربع الأخير وتكبدت خسائر صافية 47.7 مليون ريال (13.1 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول. كيو.ان.بي للخدمات المالية توقعت أن تحقق الخليج للملاحة أرباحا 142.4 مليون ريال.