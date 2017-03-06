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مقدمة 1-مرتب: قطر لإعادة التأمين تصدر سندات دائمة بقيمة 450 مليون دولار

Mon Mar 6, 2017 1:08pm GMT
 
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دبي 6 مارس آذار (رويترز) - أصدرت شركة قطر لإعادة التأمين التابعة لشركة قطر للتأمين سندات دائمة بقيمة 450 مليون دولار بعائد يبلغ 4.95 في المئة وذلك حسبما أظهرت وثيقة لأحد البنوك المرتبة للإصدار.

وفي وقت سابق اليوم جرى تحديد السعر الاسترشادي الأولي للسندات الثانوية الدائمة من الشريحة الثانية لرأس المال البالغ أجلها خمس سنوات ونصف السنة في نطاق 5.5 في المئة.

وجرى تخفيض نطاق السعر الاسترشادي مبدئيا إلى 5.125 في المئة ثم إلى خمسة في المئة قبل طرح السندات بسعر 4.95 في المئة. (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 