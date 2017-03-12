مبادلة الإماراتية استكملت الاستحواذ على 20% في الشركة الأم لانفستكورب البحرينية

دبي 12 مارس آذار (رويترز) - قالت انفستكورب البحرينية اليوم الأحد إن شركة مبادلة للتنمية الإماراتية استكملت الخطوة الثانية من صفقة الاستحواذ على 20 بالمئة في بنك انفستكورب وهو الشركة الأم لانفستكورب المتخصصة في الاستثمارات البديلة.