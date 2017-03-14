الرئيس التنفيذي لبورصة قطر: ننتظر موافقة المساهمين على طرح أولي للشركة
دبي 14 مارس آذار (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لبورصة قطر راشد المنصوري للصحفيين اليوم الثلاثاء إن البورصة تنتظر موافقة مساهميها على إجراء طرح عام أولي لأسهم الشركة.
ولم يحدد المنصوري إطارا زمنيا للطرح الأولي. والبورصة مملوكة لشركة قطر القابضة الذراع الاستثمارية لجهاز قطر للاستثمار صندوق الثروة السيادي في البلاد. وفي عام 2013 اشترت قطر القابضة حصة نيويورك يورونكست البالغة 12 بالمئة في البورصة.
وسوق دبي المالي هي البورصة الخليجية الوحيدة المدرجة حاليا.
وقال المنصوري إن البورصة القطرية تخطط لإدراج شركة عائلية في قطاع التجزئة في أبريل نيسان المقبل لكنه لم يذكر اسم الشركة. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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