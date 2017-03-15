الأسهم الأوروبية تصعد مدعومة بارتفاع قطاع الموارد الأساسية

لندن 15 مارس آذار (رويترز) - صعدت الأسهم الأوروبية اليوم الربعاء مدعومة بارتفاع أسهم الموارد الأساسية والنفط.

غير أن سهم شركة زودياك الفرنسية لصناعة مقاعد الطائرات هوى بعد إعلان الشركة أحدث تحذير بشأن الأرباح.

وزاد مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.4 بالمئة في المعاملات المبكرة. وتركز أطراف السوق على انتخابات أوروبية حاسمة واجتماع لجنة سياسات مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي قد يلمح بمدى تشديد السياسة النقدية خلال العام الحالي.

ودفع انتعاش أسعار النفط بعد موجة بيع محمومة في الأسبوع الماضي أسهم السلع الأولية للارتفاع. وكان قطاع السلع الأولية صاحب أكبر مكاسب بين القطاعات وصعد اثنين بالمئة يليه مؤشر الأسهم الأوروبية الكبيرة المتصلة بالنفط وزاد 1.3 بالمئة.

وانتعشت أسعار النفط بعدما خفف انخفاض مفاجئ في مخزونات النفط الخام الأمريكية المخاوف من حدوث تخمة في المعروض.

وكانت أسهم أميك فوستر ووود جروب وتالو أويل ضمن أفضل الأسهم أداء بين شركات الخدمات النفطية ومنتجي النفط وزادت بنسب بين 3 و3.5 بالمئة.

وقفز سهم أدوية الحكمة المدرجة في بورصة لندن 7.2 بالمئة بعدما حققت الشركة 2.4 بالمئة زيادة في أرباح التشغيل السنوية بدعم نمو قطاعي عقاقير الحقن والأدوية ذات العلامات التجاري وهو ما عوض الضعف في قطاع الأدوية الجنيسة.

وهوى سهم زودياك الفرنسية 12.8 بالمئة ليكون الخاسر الأكبر على المؤشر الأوروبي بعدما أصدرت تحذيرا بشأن الأرباح بعد إغلاق السوق أمس الثلاثاء. وقالت الشركة التي تسعى شركة سافران لصناعة المحركات للاستحواذ عليها إنها تتوقع انخفاض دخل التشغيل السنوي عشرة بالمئة مقابل توقعات سابقة بزيادة ما بين عشرة وعشرين بالمئة.

وكان مؤشر التجزئة الأوروبي الأوسع نطاقا الأسوأ أداء إذ انخفض 0.7 بالمئة حيث هبط سهم زارا 1.8 بالمئة وسهم شركة إتش أند إم السويدية المنافسة 4.5 بالمئة.