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بنك مسقط: تحويل سندات صدرت في 2014 إلى أسهم عادية

Mon Mar 20, 2017 10:19am GMT
 
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20 مارس آذار (رويترز) - قال بنك مسقط العماني في بيان نشرته البورصة على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين إنه سيتم تحويل السندات القابلة للتحويل الإلزامي والتي صدرت في عام 2014 إلى أسهم عادية بتاريخ 20 مارس آذار.

وقال البيان "تبلغ قيمة السندات المذكورة واحدا وثلاثين مليونا وتسعمائة وأربعة وستين ألف ريال عماني وسيتم تحويلها بسعر 362 بيسة للسند الواحد أي بخصم نسبة 20% من متوسط سعر سهم البنك المتداول في سوق مسقط للأوراق المالية خلال التسعين يوما التي سبقت تاريخ التحويل."

وقال البنك إنه يتوقع إكمال كافة الإجراءات المتعلقة بإصدار الأسهم قريبا حسب الشروط والأحكام الواردة في نشرة الإصدار.

(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 