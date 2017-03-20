بنك مسقط: تحويل سندات صدرت في 2014 إلى أسهم عادية

20 مارس آذار (رويترز) - قال بنك مسقط العماني في بيان نشرته البورصة على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين إنه سيتم تحويل السندات القابلة للتحويل الإلزامي والتي صدرت في عام 2014 إلى أسهم عادية بتاريخ 20 مارس آذار.