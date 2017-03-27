رئيس جهاز قطر للاستثمار: سنستمر في دعم بورصة لندن

لندن 27 مارس آذار (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار اليوم الاثنين إن الجهاز سيواصل دعم بورصة لندن،التي يمتلك فيها حصة رئيسية، سواء مضت قدما في محادثات الاندماج مع البورصة الألمانية أو لم يحدث ذلك.

وصرح الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني على هامش منتدى للاستثمار في لندن "لا زلنا ننتظر رد الجهات القانونية والرقابية على (طلب) الاندماج ونحن ندعمه. سنواصل دعم بورصة لندن بكل شكل ممكن سواء مضى الاندماج مع البورصة الألمانية قدما أو لم يحدث."

وفي الأسبوع الماضي قالت أربعة مصادر مطلعة على الأمر إن المفوضية الأوروبية سترفض الاندماج المقترح قريبا لتقوض خطط تشكيل أكبر بورصة في أوروبا.