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صندوق حكومي يقترح تحويل أسهم ترانسفت الممتازة لأسهم عادية

Tue Jul 18, 2017 7:03am GMT
 
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موسكو 18 يوليو تموز (رويترز) - نقلت وكالة انترفاكس للأنباء اليوم الثلاثاء عن الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي قوله إن الصندوق، وهو أحد مساهمي محتكر خطوط أنابيب النفط الذي تسيطر عليه الدولة ترانسنفت، يقترح تحويل الأسهم الممتازة للشركة إلى أسهم عادية.

وقال الرئيس التنفيذي كيريل دميترييف إن صناديق ثروة سيادية من الشرق الأوسط اشترت في أسهم ترانسنفت إلى جانب صندوق الاستثمار المباشر الروسي. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 
 