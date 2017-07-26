المؤشر الأردني يغلق مرتفعا بقيادية سهم مناجم الفوسفات
عمان 26 يوليو تموز (رويترز) - ارتفعت البورصة الأردنية في ختام التعاملات اليوم الأربعاء بفعل عمليات شراء بقيادة سهم مناجم الفوسفات مع تحسن في قيمة التداول نتيجة صفقات داخلية.
وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعا 0.21 بالمئة عند 2164.46 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 9.3 مليون دينار مقارنة مع 6.6 مليون دينار في الجلسة السابقة.
وارتفع سهم البوتاس العربية 1.35 بالمئة إلى 18.65 دينار وسهم مناجم الفوسفات 4.76 بالمئة إلى 2.86 دينار.
وانخفض سهم البنك العربي 0.16 بالمئة إلى 5.91 دينار وسهم مصفاة البترول 0.31 بالمئة إلى 3.14 دينار.
واستقر سهم الملكية الأردنية عند 0.4 دينار. (تغطية صحفية هبة العيساوي في عمان - تحرير عبد المنعم درار)
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