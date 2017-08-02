المؤشر الأردني يواصل الارتفاع للجلسة الثانية

عمان 2 أغسطس آب (رويترز) - ارتفعت البورصة الأردنية للجلسة الثانية على التوالي بفعل شراء انتقائي في أسهم قيادية مثل البنك العربي مع استمرار الصفقات الداخلية بين كبار المضاربين.

وأغلق المؤشر العام للأسهم اليوم الأربعاء مرتفعا 0.31 بالمئة عند 2151.74 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 7.9 مليون دينار مقارنة مع 8.7 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال المحلل المالي معن الصالح إن البورصة شهدت تحسنا اليوم مع بناء بعض المراكز في أسهم قيادية.

وأضاف "معظم قيمة التداول هي تحويلات داخلية وليس ضخ سيولة حقيقيا".

وانخفض سهم مصفاة البترول 0.32 بالمئة إلى 3.04 دينار وسهم بنك الإسكان 0.23 بالمئة إلى 8.38 دينار.