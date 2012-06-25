النفط الأمريكي يغلق منخفضا مع تبدد الآمال في قمة اوروبية

نيويورك 25 يونيو حزيران (رويترز) - تراجعت العقود الآجلة للنفط الامريكي اليوم الاثنين مع تبدد الامال في أن تتوصل قمة أوروبية اخر الاسبوع الحالي لحل لأزمة ديون المنطقة وبعدما نجت أكبر مناطق خليج المكسيك المنتجة للنفط من العاصفة المدارية ديبي.